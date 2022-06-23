Российские шпроты могут появиться в Европе под маркой «За Родину!»

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Российские шпроты могут появиться в Европе под маркой «За Родину!», заявил председатель совета директоров одноимённой группы компаний из Калининграда Сергей Лютаревич в разговоре с KP.RU. В магазинах Прибалтики уже продавались «Рижские шпроты» российского производства. По словам Лютаревича, эта поставка была единичной, но всё равно есть план выйти на европейский рынок.

Это была разовая поставка. С ЕС мы не работаем, сложно представить, как продавать в Берлине шпроты под маркой «За Родину!», мы поставляем продукцию в основном всё же в Россию и СНГ. Но на европейский рынок всё равно планируем выйти. С помощью заводов, выкупленных у прибалтийских соседей, мы должны выдавать 100 млн банок консервов в год! — сказал он.

Он добавил, что для российского производства не нужно литовское или латышское сырьё, а благодаря санкциям удалось «подтянуть» добычу и рыбопереработку.

Ранее Литва ограничила транзит части товаров в Калининградскую область из-за того, что страна входит в Евросоюз и должна соблюдать все принятые в Союзе санкционные меры. Президент страны Гитанас Науседа сообщил, что власти готовы к тому, что в ответ российская сторона может отключить республику от региональной энергосистемы. Он добавил, что до военного столкновения ситуация не должна дойти.