https://static.news.ru/photo/48032fec-e054-11e9-b077-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rune Stoltz Bertinussen/NTB Scanpix via REUTERS

Документы российских рыбаков сгорели во время пожара на траулере в норвежском порту Тромсё, экипаж остаётся на территории этой страны. Об этом проинформировали в компании «Норебо», которой принадлежит владеющий судном Мурманский траловый флот.

Сменный экипаж пока остается в Тромсё, так как нужно восстанавливать документы, чтобы они смогли вернуться в Россию — документы сгорели на судне. Как только консульство России сделает необходимые документы, экипаж вернётся домой, — цитирует представителя компании ТАСС .

Также собеседник агентства пояснил, что находившийся на судне в момент возгорания экипаж вернулся в Россию.

Как писал News.ru, 25 сентября в порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. На его борту находились 29 человек. Судно горело около суток и в итоге затонуло.