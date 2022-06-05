МО: российские ПВО уничтожили украинский Ан-26 с оружием на борту

Фото: ГП «Антонов»

Российские средства ПВО сбили украинский военно-транспортный самолет Ан-26 в районе Одессы, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что на борту воздушного судна находилось вооружение и бронетехника ВСУ. Также в министерстве добавили, что в течение суток российские противовоздушные системы вывели из строя десять беспилотников в районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областей. Среди уничтоженных БПЛА числится «Байрактар ТБ2» турецкого производства.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику, — сказано в сообщении.

Кроме того, в воздушном пространстве над селом Новогеоргиевка в Николаевской области российские ПВО перехватили две тактические ракеты «Точка-У». Также в районах сел Сухая, Каменка и Долгенькое под Харьковом были ликвидированы три вражеских снаряда залповой системы «Ураган».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что отечественная ПВО сбила самолет ВСУ, доставлявший вооружение и боеприпасы. Судно ликвидировали недалеко от Одессы.