Российские планирующие бомбы поставили украинских военных в тупик Полковник Костенко: ВСУ не справляются с планирующими авиабомбами армии России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские военные не знают как бороться с российскими планирующими бомбами, сообщил в интервью телеканалу «Прямой» секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко. Он также пожаловался, что этих бомб стало очень много.

У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы. Это бомбы, как правило, от пятисот килограмм до трех тонн, которые они могут использовать, они могут планировать, и это для них безопасно, потому что мы их не можем достать, — сказал военный.

Он указал, что Россия способна изготавливать оружие в больших количествах благодаря значительным запасам советских авиационных бомб КАБ. Именно на их основе, по его словам, создаются планирующие средства поражения.

Планирующие бомбы ФАБ-500 активно применяются в зоне проведения специальной военной операции. По словам военного эксперта капитана первого ранга Василия Дандыкина, этот вид вооружений является доработкой 500-килограммовых советских авиационных бомб. Данные снаряды сбрасываются на определенную цель по определенным координатам. При этом главной особенностью таких бомб является высокая мощность взрыва.

В свою очередь, журнал Forbes писал, что российские планирующие бомбы препятствуют контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Издание отмечало, что украинские военнослужащие признают такого рода боеприпасы своим самым большим страхом.