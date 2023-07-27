Лондон разрешил российским олигархам тратить деньги с замороженных счетов The New York Times: Лондон разрешил российским олигархам тратить сотни тысяч долларов с замороженных счетов

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Великобритании разрешили российским бизнесменам, проживающим на территории страны, тратить крупные суммы, несмотря на санкции и блокировки банковских счетов, сообщила газета The New York Times (NYT). Отмечается, что Лондон выдает так называемые лицензии, покрывающие расходы на жизнь в размере более $1 млн в год.

Представитель британского Минфина заявил, что пособия предоставляются для покрытия расходов на «базовые нужды» и «тщательно контролируются». В прошлом году Министерство финанcов Великобритании одобрило лицензии на выплату пособий 82 лицам, множество обращений находится на рассмотрении. В общей сложности поcле начала Россией СВО на Украине было подано более тысячи таких заявoк.

В марте бизнесмен Олег Тиньков подал официальное заявление в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции. Он выразил сожаление из-за того, что Лондон принял его за человека, который поддерживает боевые действия на Украине и президента России Владимира Путина. Рестрикции в адрес тех, кто действительно одобряет происходящее, бизнесмен поддержал.

Министерство финансов США приняло решение исключить из санкционного списка Тинькова без объяснения причин. В то же время Тинькофф Банк, ранее принадлежавший бизнесмену, попал в черный список США.