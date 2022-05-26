Российские мобильные операторы заработали в Херсонской области

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Операторы мобильной связи из России начали работать на территории Херсонской области, заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. Соответствующее объявление было сделано на форуме «Единой России» — «Предпринимательство в новой экономической реальности — экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями», передаёт ТАСС.

Российские мобильные операторы начали работать на территории Херсонской области, — сказал Сальдо.

Ранее пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз сообщил, что в Херсоне один из российских сотовых операторов начал официально продавать сим-карты с кодом РФ +7. Также стало известно, что на территории Херсонской и Запорожской областей в скором времени начнут выдавать автомобильные номера российского образца. Атаман Запорожской области Сергей Юрченко добавил, что на территории областей сейчас создаются специальные регистрационные органы.

25 мая президент России Владимир Путин подписал поправки к указу об упрощенной процедуре получения гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, документ был опубликован на портале правовой информации России.