Российские лыжники попали в аварию в Европе

Члены сборной России по лыжным гонкам попали в ДТП на границе Швейцарии и Италии.
Инцидент произошёл в ночь с 29 на 30 декабря. Микроавтобус, в котором находились шесть спортсменов, съехал с дороги и застрял,
Попавшие в аварию лыжники вызвали экстренные службы. На место прибыли медики, но пострадавшие отказались от помощи. При этом один из находившихся в транспортном средстве получил сотрясение мозга.
По данным швейцарских журналистов, в микроавтобусе находились лыжники. Однако старший тренер сборной Юрий Бородавко
Ранее тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам представил состав национальной команды на престижную многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 1 по 10 января.
В состав мужской сборной вошли Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Илья Семиков и Александр Терентьев.
В женскую сборную включены Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина и Анастасия Фалеева.
Турнир пройдёт в швейцарском Валь-Мюстейре, а также в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме, писал NEWS.ru.