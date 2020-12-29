Российские лыжники попали в аварию в Европе

https://static.news.ru/photo/fc227f7c-4adf-11eb-8148-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/alexanderbolshunovfan

Члены сборной России по лыжным гонкам попали в ДТП на границе Швейцарии и Италии.

Инцидент произошёл в ночь с 29 на 30 декабря. Микроавтобус, в котором находились шесть спортсменов, съехал с дороги и застрял, передаёт Blick.

Попавшие в аварию лыжники вызвали экстренные службы. На место прибыли медики, но пострадавшие отказались от помощи. При этом один из находившихся в транспортном средстве получил сотрясение мозга.

По данным швейцарских журналистов, в микроавтобусе находились лыжники. Однако старший тренер сборной Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что в машине не было спортсменов, а в аварию попали члены сервисной команды.

Ранее тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам представил состав национальной команды на престижную многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 1 по 10 января.

В состав мужской сборной вошли Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Илья Семиков и Александр Терентьев.

В женскую сборную включены Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина и Анастасия Фалеева.

Турнир пройдёт в швейцарском Валь-Мюстейре, а также в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме, писал NEWS.ru.