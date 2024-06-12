ВКС России стерли в пыль аэродромы и склады с ракетами ВСУ Блогер Подоляка: удары ВКС России уничтожили склады с ракетами ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34 ВКС России

Блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале сообщил, что ВКС России в ночь на 12 июня нанесли удары по объектам на Украине. По его словам, прилеты были зафиксированы по аэродрому в Миргороде. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По информации Подоляки, взрывы также произошли в Винницкой области, возможно, была подвергнута атаке и Ладыженская ТЭС. Он уточнил, что еще один прилет был в районе Покровска. По словам блогера, пострадал также транспортный узел, через который идет оружие НАТО.

Ранее военкор Андрей Руденко опубликовал видео удара ОТРК «Искандер» по аэродрому в Миргороде Полтавской области Украины. По его словам, точным ракетным ударом был уничтожен один Су-27 Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Руденко отметил, что истребитель «был превращен в решето». По его словам, еще два истребителя были повреждены осколками, их восстановление займет длительное время.

В Минобороны РФ тем временем сообщили, что ВС России 12 июня нанесли групповой удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, российская армия задействовала высокоточное оружие большой дальности и беспилотники.