Стало известно, какая продукция России может подпасть под санкции EUobserver: 12-й пакет санкций ЕС затронет изделия из бриллиантов и жемчуга

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Российские ювелирные изделия из бриллиантов и жемчуга могут подпасть под 12-й пакет санкций ЕС против РФ, сообщил портал EUobserver со ссылкой на проект документа. В нем подробно описан предлагаемый широкомасштабный запрет на алмазы и изделия с ними.

В Евросоюз нельзя будет завозить алмазы, добытые в России, экспортированные РФ, а также перевезенные транзитом через Россию или обработанные в третьих странах. Также запрет будет распространятся на натуральный и культивируемый жемчуг. EUobserver отмечает, что будут запрещены наручные, карманные часы и даже секундомеры, украшенные бриллиантами.

Ранее члены Европейского парламента, неоднократно выступавшие за ужесточение санкций против России, усомнились в их эффективности. Парламентарии призвали Еврокомиссию и Совет ЕС изменить эту ситуацию, чтобы ослабить российскую экономику, демонстрирующую рост.

Авторы резолюции подчеркнули, что российский энергетический экспорт сохраняется на высоком уровне, несмотря на введенные ограничения. Более того, к концу 2023 года экономика России может продемонстрировать рост на 2,2%. Парламентарии обратили внимание на статьи расходов российского бюджета, подчеркнув, что затраты на оборону будут увеличены на 70%.