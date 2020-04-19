Российские химики начали дезинфекцию медучреждений в Сербии

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Специалисты войск РХБЗ России совместно со специалистами Сербии начали проводить дезинфекцию медицинских учреждений. Операция стартовала сразу в двух городах республики.

Российские и сербские специалисты РХБ-защиты приступили к совместному проведению дезинфекционных мероприятий в медицинских учреждениях Белграда и Ниша. Российские химики проводят санитарную обработку внутренних помещений, а сербские коллеги взяли на себя проведение обработки прибольничной территории, — цитирует ТАСС Минобороны РФ.

Солдаты Вооруженных сил Сербии положительно отреагировали на совместную работу. По их словам, это важный и ценный опыт.

Мы активно обмениваемся опытом с братской российской армией, мы показываем, как у нас принято проводить подобные мероприятия, а российские коллеги показывают нам свои способы дезинфекции, — заявил сержант Марко Савич.

Ранее Минобороны Сербии продемонстрировало кадры работы российских военных специалистов. На записи видно, как солдаты ВС России выезжают из Военно-медицинской академии в Белграде в направлении городских больниц.