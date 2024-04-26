Российские дроны вынудили ВСУ принять сложное решение по танкам Abrams AP: Украина отвела в тыл американские Abrams из-за угрозы дронов

Фото: МО РФ

ВСУ отвели предоставленные США боевые танки Abrams M1A1 в тыл, частично из-за российских беспилотников-разведчиков и дронов-камикадзе, сообщили Associated Press два военных чиновника из США. По данным агентства, ранее на Украине заявляли, что танки необходимы для прорыва российской обороны.

Российские беспилотники усложнили Украине защиту танков. Их быстро обнаруживают и преследуют российские дроны. По данным агентства, пять из 31 танка уже потеряны в результате российских атак. Распространение дронов на украинском поле боя означает, что «нет открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не опасаясь обнаружения», заявил журналистам в четверг высокопоставленный представитель Минобороны США.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что ВСУ могут потерять все оставшиеся 25 танков Abrams за восемь-девять дней, если начнут более активно применять эти боевые машины на линии соприкосновения. Он не исключил, что сейчас ВСУ используют «Абрамсы» по одному.

Позже расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Центр» уничтожил танк Abrams на Авдеевском направлении. Операторы беспилотного летательного аппарата Zala вели воздушную разведку, выискивая бронетехнику ВСУ. Когда они заметили машину производства США, то выбрали подходящее время и нанесли удар.