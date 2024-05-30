«Российские дети тоже любят шоколад»: глава Ritter Sport ответил на критику Глава Ritter Sport: Россия — наш второй по величине рынок

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Компания Ritter Sport продолжает поставлять шоколад в Россию после начала боевых действий на Украине, так как «российские дети тоже любят шоколад», заявил генеральный директор Андреас Ронкен в разговоре с Focus. По его словам, РФ для компании — второй по величине рынок, а он уверен в решении остаться на российском рынке. «Продовольственными ограничениями» боевые действия не выиграть, объяснил Ронкен.

Наше решение было правильным, и я бы сделал то же самое снова. Мы использовали внимание, чтобы отметить, что российские дети тоже любят есть шоколад. Этот случай показывает дилемму между отношением и ответственностью. Россия — наш второй по величине рынок. Если бы мы пошли туда, нам пришлось бы уволить 200 человек на объекте в Вальденбухе, — сказал предприниматель.

Он жертвовал прибыль от своего российского бизнеса на помощь украинцам. При этом Ritter Sport не раз критиковали. Так, в 2022 году ныне бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник перефразировал лозунг марки в Quadratisch. Praktisch. Blut: «Квадратный. Удобный. Кровавый».

26 мая стало известно, что стоимость мороженого в России вырастет в грядущем летнем сезоне. Уточняется, что себестоимость молочного и шоколадного мороженого поднялась на 15% и 25% соответственно. Причиной подорожания является рост цен на сырье, упаковку, логистику, а также нынешние высокие цены на какао-бобы.