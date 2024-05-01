Стало известно о нанесении ударов по позициям ВСУ в Харькове Подпольщик Лебедев: ВС России сбросили бомбы на позиции ВСУ в Харькове

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России ударили по позициям армии Украины на севере Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, атака осуществлялась авиационными бомбами. Он также указал, что на данном участке города, вдоль объездной дороги, дислоцировался личный состав ВСУ. В Минобороны России пока не подтвердили данную информацию.

Прилетела ФАБ это, скорее всего, Большая Даниловка (район Харькова с частной малоэтажной застройкой. — NEWS.ru), — уточнил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар осколочно-фугасными бомбами ОФАБ-250 по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне проведения СВО. Атака произошла в зоне ответственности группировки войск «Восток», уточнили в ведомстве.

Также военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что в городе Часов Яр идет планомерное уничтожение противника. Он пояснил, что бойцы ВС России не спешат брать город под контроль, поскольку украинское командование «включило мясорубку» для своих солдат.

Военкор опубликовал сделанную дроном видеозапись, на которой видно, как летательный аппарат выявляет и фиксирует цели в городе. После этого, продолжает военкор, российские военные с помощью дрона наводят на цель и наносят удар высокоточным оружием.