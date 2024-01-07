Российские бойцы расправились с украинской «Бабой Ягой» Минобороны: Вооруженные силы РФ протаранили беспилотником дрон ВСУ «Баба Яга»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные беспилотным летательным аппаратом протаранили промышленный дрон «Баба Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что операция была проведена в сумерках.

Операторы беспилотников вели обычный поиск целей в режиме свободной охоты. В сумерках переключились на режим ночной работы. В камеру увидели быстро приближающийся дрон ВСУ с тепловым следом. Это так называемая «Баба Яга» несла на себе 82-мм мины. <...> Мы приняли решение, что это будет равный размен. Протаранили их дрон нашим беспилотником-разведчиком, — рассказал начальник расчета БПЛА 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск.

Он добавил, что украинский беспилотник потерял курсовую устойчивость и врезался в дерево.

Ранее Минобороны сообщило, что на Купянском направлении расчет гаубицы Д-30 из артиллерийской группировки 1-й гвардейской танковой армии «Запад» нанес точный удар, уничтожив замаскированный блиндаж, в нем находился командный центр ВСУ. Согласно информации ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оперативно передают координаты обнаруженных целей на пункт управления артиллерией, что позволяет улучшить точность и эффективность огня.

До этого подразделения группировки войск «Восток» пресекли 11 попыток Вооруженных сил Украины провести ротацию вблизи Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского и Приютного на Южно-Донецком направлении. Кроме того, была отражена атака штурмовой группы ВСУ, а в районе Новомихайловки нанесено огневое поражение противнику.