https://static.news.ru/photo/ef1e4110-69c3-11ea-bf7b-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Андрей Дмитриев/flickr.com

Студентка из России, 23-летняя Алина Бухушина, обучается в университете в Турине, Италия. В настоящее время девушка вместе с другими студентами находится на карантине в общежитии. Она связалась с российскими журналистами и рассказала о мерах, принимаемых европейской страной для борьбы с коронавирусом.

По словам студентки, в университетском городке остались только итальянцы. Иностранные студенты, испугавшись эпидемии, разъехались по домам. При этом Бухушина подчеркнула, что от коронавируса в Италии умирают в основном люди старше 60 и 70 лет.

Россиянка рассказала, как местные власти заставляют соблюдать режим и какие санкции могут применить в отношении нарушителя.

Из дома выходить запрещено — только если в магазин за едой и за лекарствами. Перед выходом из дома нужно заполнить специальную форму, в которой указано, кто ты, твой адрес и зачем вышел на улицу. Если такого документа нет, полиция может остановить, и могут оштрафовать на 200 евро, — приводит слова Бухушиной URA.RU.

Как отметила студентка, по улицам гулять нельзя, заниматься йогой на свежем воздухе — тоже. Разрешены лишь пробежки в парке при соблюдении дистанции.

По информации на 19 марта, коронавирусом в мире заразились 219 583 человека, из них 8928 скончались, а 84 801 вылечился. В РФ зафиксировали 147 случаев заболевания.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер- министр Италии Джузеппе Конте заявил о намерении властей продлить срок действия ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, а также расширить их.