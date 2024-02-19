«Мы заканчиваемся»: разведчики РФ перехватили звонок бойца ВСУ с передовой Боец ВСУ в звонке родным рассказал о гибели товарищей под Работино

Фото: МО Украины

Российские разведчики перехватили звонок бойца ВСУ, в котором он пожаловался на плачевную обстановку на фронте. Аудиозапись опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!». Украинский боец рассказал родным, что ВСУ теряют в Работино по 15–20 человек ежедневно.

Серёга, ничего хорошего вообще! Не могу ничего сказать хорошего. У меня потери каждый день 15–20 [человек], не считая трёхсот раненых... Мы, кажись, заканчиваемся, — рассказал он.

Он подчеркнул, что российские войска постоянно наносят массированные удары, уничтожая личный состав ВСУ. Родственник бойца в ответ советует ему не геройствовать, а позаботиться о себе.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал Владимира Путина о взятии населенного пункта Авдеевка, расположенного на территории ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра. При этом потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток, согласно информации министерства, составили более 1500 человек.

Президент России Владимир Путин после взятия Авдеевки поздравил российских военнослужащих с важной победой. В телеграмме руководившему операцией командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву российский лидер объявил благодарность, адресовав ее всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку, а также почтил память и славу бойцов, погибших в ходе СВО.