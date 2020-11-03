Российская певица могла погибнуть при теракте в Вене

Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина была рядом с местом теракта в Вене. Женщина сидела в ресторане, когда началась стрельба.
Мы услышали стрельбу, находясь в ресторане. Всех срочно загнали внутрь, попросили подняться на второй этаж и спрятаться, — рассказала она.
В результате россиянка скрылась в квартире знакомых. Она рассказала, что в последний день перед локдауном на улицах было много людей и ничего не предвещало беды.
По её словам, очень быстро улицы опустели и город оцепили силовики,
Вечером 2 ноября группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли пять человек, ещё не менее 18 получили ранения. Один из нападавших был уничтожен. В списке подозреваемых в организации преступления фигурируют три гражданина Северной Македонии. В МВД страны направлен запрос на предоставление соответствующей информации.
Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур, писал NEWS.ru.