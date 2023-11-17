Российская авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штурмовики Су-25

Российские боевые самолеты нанесли удары по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны РФ, атаке подверглись расположения 43-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника в районах Степовой Новоселовки и Берестового.

Экипажи самолетов оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и взводным опорным пунктам 43-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад в районах Степовой Новоселовки и Берестового, — рассказал Зыбинский.

Также отмечается, что российские силы отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Загоруйковки на Купянском направлении. Поддержку пехотинцам оказали авиация и артиллерия.

Ранее сообщалось, что первая гвардейская танковая армия Вооруженных сил РФ прорвала оборону украинских сил у населенного пункта Ивановка на Купянском направлении. Также российская армия перерезала дорогу между Ивановкой и Кисловкой, выйдя к железнодорожному полотну на нескольких участках.