Российские боевые самолеты нанесли удары по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны РФ, атаке подверглись расположения 43-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника в районах Степовой Новоселовки и Берестового.
Экипажи самолетов оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и взводным опорным пунктам 43-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад в районах Степовой Новоселовки и Берестового, — рассказал Зыбинский.
Также отмечается, что российские силы отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Загоруйковки на Купянском направлении. Поддержку пехотинцам оказали авиация и артиллерия.
Ранее сообщалось, что первая гвардейская танковая армия Вооруженных сил РФ прорвала оборону украинских сил у населенного пункта Ивановка на Купянском направлении. Также российская армия перерезала дорогу между Ивановкой и Кисловкой, выйдя к железнодорожному полотну на нескольких участках.