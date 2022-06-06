Российская авиация уничтожила на Украине американскую контрбатарейную РЛС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиация уничтожила на Украине американскую контрбатарейную радиолокационную станцию, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Также уничтожены два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего, восемь танков и бронеавтомобилей и установка РСЗО «Град».

В результате ударов авиации <...> [уничтожена] радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области с помощью высокоточных ракет уничтожен завод, где осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ. Также поражено четыре пункта управления украинских войск и 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.