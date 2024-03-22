Российская армия завершила зачистку поселка Мирное от ВСУ Эксперт Рожин: ВС РФ полностью зачистили поселок Мирное в Запорожской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные завершили зачистку поселка Мирное в Запорожской области в зоне спецоперации, сообщил в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, штурмовые подразделения группировки «Восток» выбили из населенного пункта бойцов 108-й бригады теробороны ВСУ. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

ВС РФ завершили освобождение поселка Мирное на Гуляйпольском направлении (к юго-западу от Гуляйполя). Ранее ВС РФ добивались продвижения к юго-востоку от Гуляйполя в районе Марфополя, — написал Рожин.

Он добавил, что в ходе боев украинская армия потеряла более 15 военных, малая часть бойцов сбежала из населенного пункта. Кроме этого, по словам Рожина, ВС РФ сорвали попытки ВСУ ввести в бой резервные силы, уничтожив автомобиль и живую силу.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска установили контроль над селом Тоненькое на Авдеевском направлении. Также было нанесено поражение позициям противника в районах населенных пунктов Первомайское и Бердычи. В военном ведомстве уточнили, что на этом участке фронта ВСУ потеряли более 320 военных, семь автомобилей, четыре боевые машины и танк.