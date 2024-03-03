Российская армия захватила технику США времен вьетнамской войны РИА Новости: ВС РФ захватили в Авдеевке БТР М113 США времен вьетнамской войны

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

БТР М113

Российская армия захватила уцелевшие образцы иностранной техники при штурме Авдеевки, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного отдельного ремонтно-эвакуационного полка. По его информации, речь, в частности, идет о бронетранспортере М113 производства США, который использовался во времена войны во Вьетнаме, а также британском и турецком бронеавтомобилях. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Один из самых массовых бронетранспортеров армии США, который использовался еще во времена войны во Вьетнаме. Достаточно большая партия была поставлена Вооруженным силам Украины. Данная модель примечательна тем, что она является в общем-то еще и транспортом для 120-миллиметрового миномета. По сути, это кочующее огневое средство, — заявил замкомандира батальона по вооружению с позывным Ротор.

По словам бойца, бронемашина не получила никаких повреждений и находится в исправном состоянии. Ротор подчеркнул, что Вооруженные силы Украины бросили технику, которую впоследствии эвакуировали бойцы российской группировки войск «Центр». Он добавил, что в БТР М113 был установлен не штатный американский 120-миллиметровый миномет, а орудие советского образца.

«Спионерили», наверное, или потеряли где-то товарищи и поставили обыкновенный советский 120-миллиметровый миномет, — отметил боец.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин ранее рассказал, что уничтоженный под Авдеевкой американский танк Abrams был лишен всех передовых технологий и представлял собой «консервную банку». По его словам, любая западная техника поставляется на Украину в таком виде. Он подчеркнул, что перед передачей с американского танка сняли все новшества и секретные технологии, чтобы в Киеве никто не мог ими завладеть.