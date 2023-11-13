Российская армия сорвала планы ВСУ на Запорожском направлении «Архангел спецназа»: ВС РФ уничтожили технику ВСУ на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины пытались сформировать колонну военной техники для переброски на другие позиции на Запорожском направлении, но попали под удар российских войск в зоне специальной военной операции, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z». По его информации, ВС РФ уничтожили три бронетранспортера американского производства и боевую машину пехоты.

Российские войска ранее уничтожили два опорных пункта ВСУ в районе города Степногорска на Запорожском направлении. Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» из 136-й бригады успешно поразили цели противника с помощью минометов и реактивных систем залпового огня «Град».

В Харьковской области ранее ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов украинской армии. Российские бойцы также отразили две атаки штурмовых групп ВСУ под Загоруйковкой. В ходе боев противник потерял 40 человек личного состава, а также две боевые машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-30 и артиллерийская система М777 американского производства.