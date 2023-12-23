Российская армия отразила украинскую атаку на Краснолиманском направлении

Фото: МО Украины

Бойцы подразделения российской группировки войск «Центр» отразили атаку Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны РФ. По информации ведомства, штурмовая группа механизированной бригады противника пыталась атаковать на западной окраине Серебрянского лесничества.

Слаженными действиями военнослужащих мотострелкового полка при поддержке артиллерии отражена атака штурмовой группы 63 механизированной бригады ВСУ на западной окраине Серебрянского лесничества, — говорится в сообщении.

В Минобороны также добавили, что российские войска нанесли удары по позициям украинской армии в районе населенных пунктов Червона Диброва и Серебрянка. В общей сложности артиллерийские подразделения «Центра» поразили 150 целей ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее сообщалось, что украинская армия испытывает нехватку артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения вынуждены отменять запланированные атаки в зоне боевых действий. По информации западных журналистов, в одной из бригад ВСУ существует лимит боеприпасов на одну цель. Например, минометная позиция предполагает расход не более пяти — семи снарядов.