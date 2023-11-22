Российская армия отбила серию атак ВСУ в Запорожье «Иди и смотри»: ВС РФ отбили новые атаки ВСУ в районе Работино

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы России отбили новые атаки украинской армии на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. По сведениям канала, ВСУ пытались малыми группами напасть на российские позиции на рубеже Работино — Вербовое, все атаки противника были отбиты. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным «Иди и смотри», украинские подразделения понесли потери и вынуждены были отступить. Как стало известно каналу, в настоящее время бойцы ВСУ подтягивают резервы и пытаются осуществить ротацию.

Ранее в Сети появились кадры боя около поселка Новопрокоповка на Запорожском направлении, где военнослужащие ВСУ пытались прорваться к населенному пункту. Огневое поражение противнику нанесли бойцы 70-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ЮВО. Российская армия подбила две бронемашины ВСУ, поставленные Киеву странами НАТО, и нанесла удар по украинскому десанту в окопах.

В районе Работино ВС РФ ранее ликвидировали два танка и три боевые машины противника. По информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, это произошло во время очередной атаки ВСУ.