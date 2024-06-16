России направят «план действий» по итогам саммита по Украине Зеленский: план действий по итогам саммита в Швейцарии будет доведен до России

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Владимир Зеленский

Принятый по итогам проходящего в Швейцарии саммита «план действий» будет направлен России перед второй конференцией, заявил президент Украины Владимир Зеленский, чьи слова приводит «Украинская правда». Глава государства отметил, что необходимо «решать вместе», что означает справедливый мир для мира.

Сейчас здесь нет России.... Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом. Устав ООН является основой для нас, — сказал Зеленский в рамках пленарного заседания.

По словам Зеленского, когда «план действий будет на столе», согласованный всеми сторонами и «прозрачный для народов», тогда его «прокоммуницируют» представителям России. Президент Украины отметил, это необходимо, чтобы на втором саммите мира участники могли зафиксировать «реальный конец» боевых действий.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев цитатой из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова охарактеризовал конференцию по Украине. По его словам, саммит представляет «чистейший сюрреализм» в лучших традициях писателей Франца Кафки и Джорджа Оруэлла. Медведев также вспомнил фразу персонажа повести Булгакова Швондера: «Какой-то позор».