Россия направила ноту протеста в МИД Польши из-за захвата здания

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Власти Варшавы вошли в принадлежащий России жилой комплекс на улице Яна III Собеского, сообщает ТАСС. Здания собираются заселить беженцами с Украины. Комплекс посетили специалисты в присутствии мэра польской столицы Рафала Тшасковского. Они обследуют его техническое состояние.

Как я и обещал, мы на улице Собеского, постараемся передать [здание] нашим украинским друзьям, — заявил Тшасковский. Жилой комплекс на улице Собеского построен СССР ещё в 1970-х годах для семей...