Россия направила ноту протеста в МИД Польши из-за захвата здания
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:00, 11 апреля 2022
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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Российское посольство в Польше направило в МИД страны ноту протеста из-за захвата находящегося в дипсобственности здания, рассказал посол РФ Сергей Андреев, передаёт РИА Новости. Власти Варшавы 11 апреля вошли в принадлежащий России жилой комплекс на улице Яна III Собеского.
Мы немедленно направили ноту протеста в МИД Польши, в которой заявили о том, что участок, на котором находится объект, предоставлен нам польскими властями в 70-е годы. Польская сторона это соглашение не разрывала и является его стороной, соответственно, для неё это соглашение по-прежнему является обязывающим, — сообщил Андреев.
Отмечалось, что здания собираются заселить беженцами с Украины. Комплекс 11 апреля посетили специалисты в присутствии мэра польской столицы Рафала Тшасковского. Они обследуют его техническое состояние.
Сообщается, что жилой комплекс на улице Собеского построен СССР ещё в 1970-х годах для семей советских дипломатов и специалистов. В двух его зданиях насчитывается около 100 квартир. В последние годы комплекс пустовал, но его территория была под охраной.