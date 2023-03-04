Россельхозбанку разрешили использовать факс и e-mail вместо SWIFT РБК: ЕС разрешил Россельхозбанку использовать факс и e-mail вместо SWIFT

ЕС разрешил российским банкам, отключенным от SWIFT и не находящимся под блокирующими санкциями, использовать «неспециализированные службы обмена финансовыми сообщениями» — факс, электронную почту или бумагу, передает РБК со ссылкой на разъяснения Евросоюза. Отмечается, что под такие критерии попадает Россельхозбанк.

Тем самым, российский банк может по-прежнему проводить транзакции с европейскими кредитными организациями для неподсанкционной торговли, на которую не наложены ограничения на экспорт или импорт. В РБК напомнили, что от SWIFT отключены десять российских банков. Помимо Россельхозбанка, это Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк, госкорпорация ВЭБ.РФ и МКБ.

25 февраля ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций против России, в который включены Минобороны РФ и Служба внешней разведки. В перечне также оказалось предприятие «Росатомфлот», управляющее атомным ледокольным флотом РФ, медиагруппа «Россия сегодня», Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк. Всего ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц.

24 февраля Министерство финансов США ввело санкции против 22 физических лиц и 83 юрлиц из России. Ограничения коснулись оборонно-промышленного комплекса, предприятий, производящих углеродное волокно, авиакосмического сектора и сферы электроники. Кроме этого, Министерство торговли США внесло в черный список еще 76 организаций из РФ. В перечень включили в том числе фонд «Сколково» и «Сколтех».