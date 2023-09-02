Роскосмос показал фото природных пожаров в Греции со спутника

Фото: IMAGO/Nicolas Koutsokostas/Global Look Press

Российская госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале спутниковые фотографии природных пожаров в восточной части Греции в регионе Эврос. Согласно спутниковым снимкам, пламя постепенно приближается к границе Турции.

Роскосмос отмечает, что в Эвросе пожары вспыхнули 20 августа. На снимке от 20 августа показано начало катаклизма в этом регионе, а на фото, датированном следующим днем, 21 августа, видно, как пожар стремительно распространился по площади, выжигая гектары леса на своем пути. Дым от пламени за один день разросся и уплотнился в несколько раз.

Снимок от 26 августа демонстрирует выгоревшие земли в регионе.

Ранее британские СМИ писали, что лесной пожар, вспыхнувший в национальном парке «Дадья» в Эвросе, стал самым крупным в Европе, с того момента как Европейская система сбора данных о лесных пожарах в 2000 году начала фиксировать информацию о подобных катаклизмах.

Июльский пожар на Родосе, как отмечают аналитики, спровоцировал самую масштабную в истории Греции эвакуацию жителей — 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

До этого сообщалось о лесном пожаре на горных склонах в Геленджике. Он начался 29 августа в районе канатной дороги и реабилитационного центра для животных «Сафари-парк», где содержатся животные из цирков, а также отобранные у живодеров, в частности тигры и белые медведи.

К операции по тушению пожара привлекли несколько сотен спасателей и десятки единиц техники, включая два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8. По данным МЧС, площадь пожара составила 118 гектаров. Мэр города Алексей Богодистов в свою очередь заявлял, что возгорание стало самым крупным с 2015 года.