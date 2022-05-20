Роскомнадзор решил почистить английскую Википедию от фейков о спецоперации Роскомнадзор потребовал от английской Википедии удалить несколько статей о спецоперации на Украине

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Роскомнадзор потребовал от английской Википедии удалить несколько статей о специальной военной операции на Украине, сообщается в Twitter-аккаунте «Русской Википедии». РКН якобы посчитал, что материалы содержат недостоверную информацию о целях спецоперации, потерях ВС РФ и атаках на гражданское население.

Роскомнадзор добрался до английской Википедии. Сегодня пришли уведомления по статьям «2022 Russian invasion of Ukraine» и «Rashism». Претензии те же: недостоверная информация о потерях, атаках на гражданское население, целях и форме спецоперации, — говорится в сообщении.

За время конфликта на Украине РКН заблокировал более 85 тысяч фейковых материалов о спецоперации. По словам главы ведомства Вадима Субботина, таким образом Роскомнадзор старается защитить россиян и интересы страны в информационном пространстве.

В апреле стало известно, что Wikimedia Foundation Inc., которая управляет «Википедией», грозит штраф до 8 млн рублей из-за фейков о российских военных. Как отметили в суде, владелец «Википедии» игнорировал требования удалить недостоверную информацию. Однако в итоге руководству интернет-энциклопедии пришлось заплатить 3 млн рублей штрафа из-за семи фейковых статей.

Позже президент России Владимир Путин одобрил замену «Википедии». Достойную конкуренцию ей, считает гендиректор общества «Знание» Максим Древаль, может составить новая база знаний, где публикуется контент только с достоверными данными и «с очень авторитетными людьми».