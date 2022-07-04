Росгвардия заявила о доказательствах работы ОБСЕ на спецслужбы Украины

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине

В Росгвардии сообщили, что обнаружили документы, подтверждающие работу наблюдателей миссии ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, пишет «Интерфакс». Там заявили, что в доме бывшего руководителя СБУ в Херсонской области нашли соответствующие бумаги, а также дорогое убранство, говорящее о крупных источниках финансирования.

При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами, — сказали журналистам в пресс-службе Росгвардии.

В документах указано, что представители миссии находились в Херсоне и действовали под личным покровительством Савченко. Свидетели из местных жителей тоже подтверждают, что в этот дом нередко заходили сотрудники ОБСЕ. Среди прочего в доме была найдена рукописная схема мест дислокации российских Вооруженных сил на территории России.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник написал, что президент Украины Владимир Зеленский, отправляя в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, «сливает уже совсем своих». По словам дипломата, страна не выдерживает такого количества непрофессиональных руководителей.