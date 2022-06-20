Росгвардия задержала четырех пособников ВСУ под Харьковом Сотрудники Росгвардии задержали четырех подозреваемых в сотрудничестве с ВСУ в Харьковской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии задержали в Изюмском районе Харьковской области четырех подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уточняется, что при досмотре у них обнаружили и изъяли автомат Калашникова, четыре пистолета Макарова и 500 патронов.

В ходе адресных проверок в Изюмском районе Харьковской области спецназовцы Росгвардии задержали четырех подозреваемых в пособничестве ВСУ, — говорится в сообщении.

10 июня сотрудники Росгвардии задержали трех союзников ВСУ в Харьковской области во время проведения операции по проверке территории по месту жительства. В ходе мероприятия силовики осмотрели 50 домов. У пособников украинской армии изъяты 17 единиц оружия, включая гранаты РГД-5, дробовики и автоматы, а также документы и ведомственные награды ВСУ.

Кроме того, на следующий день росгвардейцами в одном из населенных пунктов ЛНР были обнаружены значительные по объему схроны с оружием для украинских войск. Отмечается, что были найдены гранаты, более 6,5 тысячи патронов, радиостанция и пять противотанковых ракет. Ведомство со ссылкой на местного жителя также сообщило, что одно из частных домовладений занимали военнослужащие ВСУ. При проверке дома бойцы Росгвардии обнаружили гранатомет финского производства, патроны к стрелковому оружию и форму военнослужащих Украины.