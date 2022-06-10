Росгвардейцы изъяли автоматы и дробовики у пособников ВСУ под Харьковом Росгвардия изъяла оружие и задержала союзников ВСУ в Харьковской области

Фото: Спецназ Росгвардии

Сотрудники Росгвардии задержали трех союзников ВСУ в Харьковской области во время проведения операции по проверке территории по месту жительства. В ходе проверочных мероприятий росгвардейцы осмотрели 50 домов. По завершению данных операций силовики изъяли у пособников украинской армии 17 единиц оружия, включая гранаты РГД-5, дробовики и автоматы. Также военнослужащие Росгвардии изъяли документы и ведомственные награды ВСУ.

В одном из домов военнослужащие Росгвардии обнаружили смотровую трубу, пистолет, два комплекта формы военнослужащих ВСУ и ноутбук с информацией о деятельности подразделений противника, — сказано в сообщении.

Ранее военнослужащие Росгвардии сбили беспилотник-камикадзе Warmate польского производства и украинский БПЛА «Каратель» под Харьковом. Также они уничтожили артиллерийским огнем операторов, управлявших беспилотными летательными аппаратами.

До этого спецназ Росгвардии уничтожил в Харьковской области шесть боевиков из батальона «Кракен», один боевик взят в плен, сообщает пресс-служба ведомства. Информацию подтвердил сам пленный диверсант.