«Росатом» подал шесть исков к финской Fennovoima на $3млрд

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Корпорация «Росатом» подала уже шесть исков к финской компании Fennovoima из-за срыва контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Станция была совместным проектом с финской компанией, её строительство оценивалось в €7 — 7,5 млрд, говорится в Telegram-канале российской госкорпорации.

Детали исковых заявлений являются конфиденциальными и раскрытию не подлежат, говорится в сообщении. Fennovoima расторгла контракт с финской «дочкой» «Росатома» по строительству АЭС «Ханхикиви-1» 2 мая. Решение было обосновано «конфликтом на Украине», а также «неспособностью» RAOS Project реализовать проект и «значительными задержками» при строительстве.

Fennovoima, 34% в которой принадлежали «Росатому», в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии, — говорится в сообщении «Росатома».

Глава корпорации Алексей Лихачёв в июне заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта атомной станции с Россией в юридическом плане «абсолютно уязвим» и у корпорации есть шансы вернуть потраченные на проект деньги в судебном порядке.

Проект «Ханхикиви-1» предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 МВт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступала Fennovoima. Генеральным поставщиком — компания RAOS Project, которая входит в «Росатом».

Ранее исполнительный директор финской энергетической компании Йоахим Шпехт заявил, что Fennovoima Oy, которая выступила заказчиком на строительство АЭС «Ханхикиви-1», подала в суд на Росатом. В иске от Fennovoima значится сумма около €2 млрд, предъявленная к российской госкорпорации.