Юрист оценил шансы Росатома в тендере по АЭС «Дукованы»

https://static.news.ru/photo/0ec57476-a15d-11eb-8113-96000091f725_660.jpg Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Росатом практически не имеет шансов оспорить своё исключение Чехией из тендера по АЭС «Дукованы». Об этом заявил старший партнёр базирующейся в Брюсселе юридической фирмы Van Bael & Bellis Жан-Франсуа Белли. По его словам, речь идёт о политическом вопросе.

Юрист в разговоре с РИА Новости отметил , что у Росатома «не так много вариантов защитить себя» после решения властей Чехии о недопуске компании к тендеру.

Росатом не может подать жалобу в Европейский суд... Если же компания захочет подать в суд на чешское государство, необходимо будет обращаться в чешские национальные суды. Европейский суд охватывает только компании, расположенные в 27 государствах-членах (ЕС. — NEWS.ru), — подчеркнул адвокат.

Он считает, что юрисдикция ВТО в данном вопросе также очень ограниченна, поскольку либерализация торговли пока «не очень далеко зашла» в том, что касается таких сфер, как энергетика и инфраструктура.

Государства могут по соображениям безопасности принимать решения по исключению компаний из тендеров, и такое уже случалось. Например, США и Великобритания сильно ограничили возможность китайского телекоммуникационного гиганта Huawei работать на эти государства, — добавил Белли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Чехии исключило российскую компанию «Росатом» из списка кандидатов на строительство атомной электростанции в стране, сообщил министр промышленности и торговли страны Карел Гавличек. Такое решение было принято после появления информации о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. В результате осталось только три кандидата на достройку электростанции.