https://static.news.ru/photo/d2b61df2-d843-11e9-9aea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jennifer Lorenzini/Lapresse/Global Look Press

Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сдержать слёз, увидев кадры со своим покойным отцом.

На записи папа футболиста, умерший в 2005 году в возрасте 52 лет от печёночной недостаточности, рассказывает, как гордится достижениями сына.

Я никогда не видел этих кадров. Я никогда не видел этих кадров. Невероятно, — сказал Криштиану во время интервью с Пирсом Морганом, вытирая слёзы.

He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm. @piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR — Good Morning Britain (@GMB) September 16, 2019

Спортсмен признался, что не ожидал, что будет плакать во время беседы с журналистом.

Я не знал моего отца на 100%. Он был пьяницей. Я никогда с ним нормально не общался. Было тяжело, — отметил Роналду.

Когда умер отец, футболисту было 20 лет. Жозе Диниш Авейру не застал рождения четырёх детей Криштиану и ключевые моменты его карьеры.

Интервью с Роналду выйдет на британском телеканале ITV вечером 17 сентября.

Ранее News.ru писал, что португальский спортсмен стал самым быстрым нападающим чемпионата Италии и лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы.