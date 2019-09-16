Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сдержать слёз, увидев кадры со своим покойным отцом.
На записи папа футболиста, умерший в 2005 году в возрасте 52 лет от печёночной недостаточности, рассказывает, как гордится достижениями сына.
Я никогда не видел этих кадров. Я никогда не видел этих кадров. Невероятно, — сказал Криштиану во время интервью с Пирсом Морганом, вытирая слёзы.
He doesn’t see me receive awards.’— Good Morning Britain (@GMB)
In an emotional interview,
@Cristianobreaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.
Watch the full interview on
@ITVon Tuesday at 9pm. @piersmorgan| #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR September 16, 2019
Спортсмен признался, что не ожидал, что будет плакать во время беседы с журналистом.
Я не знал моего отца на 100%. Он был пьяницей. Я никогда с ним нормально не общался. Было тяжело, — отметил Роналду.
Когда умер отец, футболисту было 20 лет. Жозе Диниш Авейру не застал рождения четырёх детей Криштиану и ключевые моменты его карьеры.
Интервью с Роналду выйдет на британском телеканале ITV вечером 17 сентября.
Ранее News.ru писал, что португальский спортсмен стал самым быстрым нападающим чемпионата Италии и лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы.