Rolls-Royce сократит 9 тысяч сотрудников

Британский производитель двигателей Rolls-Royce сообщил о необходимости уволить по меньшей мере 9 тысяч из 52 тысяч своих сотрудников. Это поможет компании сэкономить $1,59 млрд в период экономического спада, вызванного введёнными из-за пандемии коронавируса ограничениями.
Представители компании заявили, что уже начали консультации о сокращении с профсоюзами. Как ожидается, рабочие места потеряют сотрудники, связанные с гражданским аэрокосмическим бизнесом,
Ранее авиаперевозчик British Airways сообщил о планах сократить на четверть численность пилотов, писал NEWS.ru.
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