Rolls-Royce сократит 9 тысяч сотрудников

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Глава самопровозглашённой Луганской Народной Республики Леонид Пасечник потребовал от Украины прекратить обстрелы мирных жителей и инфраструктуры ЛНР. В противном случае будет отодвинута линия соприкосновения, пригрозил он.

Пасечник пояснил, что 16 мая обстрелами ВСУ была повреждена ЛЭП «Михайловка-Коммунарская», питавшая критически важные для республики объекты и жилой сектор. Кроме того, украинские военные продолжали вести огонь во время работ...