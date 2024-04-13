Ролик с избиением солдата нашли на телефоне украинского военного

Видеоролик, на котором офицер Вооруженных сил Украины избивает подчиненного, обнаружили на телефоне одного из военнослужащих ВСУ, погибшего на Херсонском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Солдат также открыл огонь из автомата в сторону бойца.

На смартфоне погибшего вээсушника обнаружено видео, на котором украинский офицер на позициях на херсонском направлении наказывает украинского мобилизованного бойца: бьет его, нецензурно выражается и стреляет в его направлении из автомата, — заявил собеседник агентства.

Пытался ли украинский офицер убить военнослужащего, неизвестно. Специалисты выясняют, был ли рядовой ВСУ ранен или убит в результате выстрелов.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республике сообщили о приговоре бойцу украинского полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) за расстрел мирной жительницы. Его приговорили к 28 годам колонии строгого режима.

До этого в ДНР еще один участник «Азова» получил пожизненное лишение свободы. Как сообщила пресс-службе Следственного комитета России, мужчина расстрелял мирных жителей в Мариуполе.