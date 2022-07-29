«Ближе к роли няни»: экс-помощница Джонсона о работе с премьером Экс-помощница Джонсона сравнила свою работу с трудом няни

Фото: Tejas Sandhu/Global Look Press

Борис Джонсон

Бывшая помощница уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Клео Уотсон в интервью Tatler заявила, что ей приходилось быть, скорее, «няней» для политика, чем ассистентом. Особенно четко она чувствовала себя в этой роли во время пандемии коронавируса.

Моя роль на Даунинг-стрит звучит круто, но много времени я была ближе к роли няни для Бориса, — сказала Уотсон.

В интервью она вспомнила, как во время начала пандемии измеряла Джонсону температуру, «возвышаясь над ним (на каблуках или без — обычно я считала полезным быть физически устрашающей в роли няни), положив одну руку на бедро, в стиле чайника, а другой размахивая цифровым термометром». Когда политик восстанавливался после COVID-19, помощница напоминала ему пить витамины, делать упражнения и мыть руки.

Во время его выздоровления забота няни шла семимильными шагами: я настаивала на том, чтобы он пил наполненные витаминами зеленые соки из Дейлсфорда вместо обычной диетической колы, <...> делал очень постепенные упражнения; даже заставляла его присесть, как только он добрался до вершины знаменитой желтой лестницы на Даунинг-стрит, чтобы отдышаться перед встречей, — вспоминает помощница.

Кроме того, по словам Уотсон, она говорила политику о необходимости воздержаться от неуместных выражений.

Помощница рассказала, что покинула Даунинг-стрит после ухода бывшего главного советника Джонсона Доминика Каммингса в 2020 году. По ее словам, увольнение напоминало беседу двух бывших супругов, подавших на развод: Джонсон сравнил ее со старой лампой, единственной, что осталось от совместной жизни после расставания.

Ранее The Daily Telegraph сообщил, что Джонсон может стать новым генсеком НАТО. Отмечалось, что его поддерживают высокопоставленные члены партии тори и украинские политики, однако есть риск встретить сопротивление со стороны Франции.