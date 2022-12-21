Рогов: в городе Запорожье прогремели три взрыва

Фото: dan-news.info

В городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, прогремело по меньшей мере три взрыва, рассказал член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, взрывы доносились из ближайшего пригорода Запорожья. Подробности Рогов не уточняет.

В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые были слышны в городе. По предварительной информации, взрывы доносились из ближайшего пригорода Запорожья, — написал он.

Ранее Рогов рассказал, что российские военные отбили атаку украинской мотопехоты на северо-восточном участке боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Он подчеркнул, что ВС РФ и союзные войска уничтожили до 50 бойцов ВСУ, три бронемашины и столько же внедорожников.

Перед этим Рогов заявил, что российские военные рекордными темпами уничтожают реактивные системы залпового огня ВСУ в Запорожской области. Он уточнил, что за последнее время ВС РФ вывели из строя порядка 15 вражеских РСЗО, включая HIMARS, MLRS, MARS-II. Помимо этого, российская армия нанесла удары по украинским складам с боеприпасами.