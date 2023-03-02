Рогов сообщил о поставках на Украину нового вооружения с Запада Член администрации Запорожья Рогов: Украина получила новое вооружение от Запада

Украина получила новые поставки вооружения от Запада, заявил в беседе с «Радио 1» член гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, у ВСУ появились боеприпасы и ракеты в большом количестве, хотя этому предшествовал период снарядного голода.

Киевский режим уже начал принимать первые поставки вооружений из западных стран. После короткого периода снарядного голода у ВСУ появились снаряды и ракеты в большом количестве, — сообщил Рогов.

Чиновник подчеркнул, что из-за новых поставок западного вооружения ВСУ усилили интенсивность обстрелов и артиллерийских дуэлей. Помимо того, украинская армия усилила противостояние Вооруженным силам России, добавил он.

Транспортное командование США ранее сообщило, что Пентагон с начала СВО передал Киеву более 1,15 млн артиллерийских снарядов и 200 млн патронов. Общий вес военных грузов превысил 162 млн тонн. Для перевозки военных грузов были организованы 995 вылетов самолетов.

В феврале сообщалось, что высокоточные боеприпасы большой дальности GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) поступят на Украину только спустя девять месяцев. Дальность их действия составляет более 150 километров. Боеприпасы можно запускать из ракетных комплексов M270 и HIMARS.