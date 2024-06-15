Рогов сообщил об усилении мобилизации в ряде областей Украины Рогов: Киев вдвое повысил план по мобилизации в трех областях Украины

Украинские власти вдвое повысили план по мобилизации в трех областях Украины, а также в Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о Харьковской, Сумской и Одесской области.

План по отлову людей на улицах увеличен в два раза, — сказал Рогов.

Ранее издание «Страна.ua» писало, что владельцы крупных торгово-развлекательных центров Одессы и точек в развлекательных локациях города откупаются от рейдов военкомов за суммы от $5–10 тысяч при содействии украинских властей. Однако из-за проблем с деньгами ежемесячная выплата не всегда поступает регулярно, вследствие чего военкомы «напоминают о себе».

До этого спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин объявил, что брони от мобилизации лишатся некоторые чиновники. Речь, по его словам, идет о госслужащих категорий «Б» и «В». В ряды украинской армии, в частности, смогут призвать глав определенных департаментов или подразделений, а также исполнителей, заключил политик. Отсрочку получат представители нацполиции, национальной гвардии, судьи и те, кто занимаются киберзащитой, констатировал спикер.