Рогов сообщил, что Украина превращает город Запорожье в укрепрайон

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Артиллеристы ВСУ

Власти Украины превращают город Запорожье в укрепленный район, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости. По его мнению, ВСУ готовятся к уличным боям в городе. Он отметил, что украинские войска небольшими группами размещаются в многоэтажных домах, в основном на втором и третьем этажах, для лучшего ведения огня.

Киевские боевики превращают город в один большой укрепрайон, готовясь к уличным боям. Они занимают массово детсады, школы, университеты, больницы, а также предприятия города, — сказал Рогов.

Рогов также сообщил, что наступление украинских войск может обернуться контрнаступлением на город Запорожье. До этого чиновник сообщал, что главное наступление ВСУ может начаться осенью на Запорожской линии фронта. Ранее Рогов заявлял, что украинской армии поставлена задача любой ценой захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени.

До этого он обвинил украинские власти в том, что те создают препятствия для возвращения уехавших жителей Запорожья обратно в регион. По словам чиновника, желающих вернуться насильно отправляют в лагерь для беженцев.