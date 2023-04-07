Рогов рассказал о кураторах приазовского наступления ВСУ Рогов: план приазовского наступления ВСУ разработали кураторы из США и Британии

Фото: Министерства обороны Украины

План приазовского наступления ВСУ разработали кураторы из Великобритании и США, заявил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинское военные руководители являются всего лишь пешками в игре представителей Запада.

Анонсируемый киевским режимом план приазовского наступления в Запорожской области разработан натовскими военными в США и Британии. Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный — лишь пешки в этой игре, — сказал Рогов.

Он отметил, что в Киеве озвучивают то, что им сказали кураторы. Рогов призвал не делать из украинских руководителей великих стратегов.

Их главная цель — разрезать сухопутный коридор и снабжение нашей группировки. По их формуле, наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, а затем уже пойдут штурмовые группы с бронетехникой, — сообщил глава движения «Мы вместе с Россией».

Он добавил, что главным вопросом остается лишь направление удара.

Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что Вооруженные силы России готовы к любым вариантам развития событий на линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации. По его словам, российские войска удерживают инициативу в СВО и на данный момент находятся в режиме ожидания контрнаступления ВСУ. Эксперт добавил, что российская армия серьезно к нему готовится.