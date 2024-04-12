Рогов рассказал, как Польша готовится к вводу войск на Украину Рогов предупредил, что Польша скоро введет войска на Украину

Польша готовит военных к отправке на Украину, сообщил РИА Новости глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» в Запорожье Владимир Рогов. По его словам, польские военнослужащие уже начали прибывать в страну под видом наемников.

Под видом наемников идет боевое слаживание в условиях реальных боевых действий и подготовка военнослужащих польской армии для возможного ввода польского контингента на Украину и участия в конфликте против России, — заявил Рогов.

Он отметил, что польские военные приезжают на Украине небольшими подразделениями, часто в пределах роты. Их сменяет другая группа после месяца-полтора. Рогова заявил, что о прибытии польских военных сообщают жители Запорожья. По его словам, около сотни поляков сейчас находятся на Ореховском направлении.

Ранее на совместной конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и главой Украины Владимиром Зеленским президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не может передать Киеву американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Он пояснил, что развернутые в его стране системы принадлежат США. Дуда считает, что Польша находится под постоянной угрозой нападения России.