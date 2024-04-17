Рогов рассказал, что Киев готовит уехавшим в Евросоюз украинцам Рогов: загранпаспорта украинцев без справки из военкомата аннулируют в ЕС

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Украинские посольства будут аннулировать загранпаспорта переехавших в страны Евросоюза без справки из военкомата граждан Украины, рассказал РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, команда аннулирования загранпаспортов украинцев уже летом дана украинским дипмиссиям в Польше, Германии, Франции, Италии и Испании.

Рогов уточнил, что украинцы без военно-учетных документов не смогут оформить за границей загранпаспорт или паспорт. Также им не будут оказывать консульские услуги.

Поэтому их ждет один путь: возвращаться обратно на Украину для приведения документов в порядок, но больше им вряд ли кто даст выехать. Таким образом режим Зеленского хочет решить проблему с дефицитом людей в рамках всеобщей мобилизации, — заявил Рогов.

Ранее, 11 апреля, украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации. По его словам, 283 парламентария проголосовали за. Сам Гончаренко выступил против, отметив, что в закон необходимо включить положение о демобилизации. Гончаренко добавил, что продолжит бороться дальше, поскольку необходимо установить четкие сроки службы.