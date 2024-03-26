Рогов раскрыл потери ВСУ при ударе по Одессе Рогов: при ударе по Одессе поражены место дислокации ВСУ

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил РИА Новости, что ракетный удар поразил место дислокации личного состава ВСУ. Местные власти не прокомментировали информацию.

По его словам, также под огнем оказался крупный склад боеприпасов в Одессе. Рогов уточнил, что в результате ракетного удара в городе наблюдаются перебои с электроэнергией.

Ранее сообщалось, что серия взрывов прозвучала в Одессе и Одесской области. Хлопки раздались спустя примерно 50 минут после объявления в регионе воздушной тревоги. Местные власти не прокомментировали ситуацию. Местные паблики написали, что после взрывов в некоторых районах города нет света и воды.

При этом Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» информировал, что «рои российских дронов» атакуют Одессу. Журналисты «РВ» подчеркнули, что в городе поврежден объект энергоинфраструктуры, из-за чего в нескольких районах пропало электричество.

Кроме того, серия мощных взрывов прогремела в центральных районах Киева. Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что воздушная тревога звучала на всей территории страны, в городе работали силы противовоздушной обороны.