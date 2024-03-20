«Режим на штыках»: Рогов объяснил, зачем Зеленскому военные из Франции Рогов: Зеленский хочет использовать военных из Франции для подавления протестов

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Французские войска, об отправке на Украину которых говорил президент республики Эммануэль Макрон, нужны украинскому президенту Владимиру Зеленскому для подавления протестов и усиления репрессий, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, это позволит Зеленскому, чье президентство в мае станет нелегитимным, удержать власть в стране.

В значительной степени это оккупационный контингент, который может понадобиться не столько для боевых действий против России, сколько для репрессий на подконтрольных Западу территориях постукраинского пространства. Иностранные войска нужны для того, чтобы удерживать режим Зеленского на штыках, — пояснил он.

Рогов напомнил, что на Украине отменили выборы, а в мае подойдут к концу все сроки, на основе которых Зеленский может законно находиться у власти. По его мнению, из-за этого пока еще действующий президент Украины готовится к подавлению протестных настроений и противостоянию с теми, кто будет выступать против его кандидатуры.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину были неправильно интерпретированы. По его словам, французский лидер имел в виду, что Париж выделит советников и инструкторов для подготовки солдат ВСУ.

В Министерстве вооруженных сил Франции опровергли слова директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о наличии французских военных на территории Украины и планах Парижа отправить на помощь ВСУ контингент численностью около двух тысяч бойцов. Ведомство оценило это заявление главы СВР как «часть систематического использования массовой дезинформации».