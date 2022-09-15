Рогов о санкциях США: я начал переживать, что неэффективно работаю

Фото: youtube.com

Владимир Рогов

Член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов забеспокоился из-за того, что США не введут против него санкции. В интервью РИА Новости он признался, что начал сомневаться в эффективности своей работы по причине затяжного молчания со стороны Белого дома. Он также назвал Вашингтон «дряхлеющим мировым жандармом», ограничения которого вызывают у него улыбку.

Я, честно говоря, немножко переживал, потому что достаточно долгое время не было никаких вестей от мирового жандарма, почему-то Вашингтон ничего не озвучивал, я уже начал переживать, что, может, плохо работаю, неэффективно, — заявил Рогов.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против 44 физлиц, причастных к осуществлению и проведению спецоперации на Украине, включая главу Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Под санкции в том числе попал глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, а также Рогов.

В июле Евросоюз ввел новые санкции в отношении 57 физических и юридических лиц из России. Под ограничения попали, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемезов, актеры Владимир Машков, Сергей Безруков и другие.