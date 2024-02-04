«Европейская гиена»: Рогов оценил слова Дуды о принадлежности Крыма России Рогов назвал слова Дуды о Крыме подготовкой Польши к разделу Украины

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Анджей Дуда

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что польские власти готовятся к разделу Украины. Он отметил, что в Варшаве приводят исторические параллели для захвата территории соседнего государства.

Подобные заявления Дуды говорят только об одном: Польша готовится к разделу постукраинского пространства и хочет как известная европейская гиена принять в этом активное участие, претендуя на земли Галицкой Руси, Червонной Руси или, как в Польше их называют, Восточных Кресов. Поэтому мы видим информационную кампанию по подготовке к откусыванию этих земель, — сказал Рогов.

Так он прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Киев не сможет вернуть Крым. По словам польского лидера, история четко дает понять, что полуостров «находился в руках России большую часть времени». При этом Дуда выразил надежду на то, что «Украина сможет вернуть под свой контроль Донецк и Луганск».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил, что Дуда в силу образованности прекрасно знает, что Крым — исторически русская земля, но из-за ненависти к Москве, как и остальные западные политики, на эту тему может только «проговориться». По словам Цекова, польский лидер также в курсе, что НАТО спровоцировала конфликт на Украине.

В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Его цель — подготовить «почву для деоккупации полуострова». Закон предусматривает «декоммунизацию Крыма», новые районные деления, а также создание военных и военно-гражданских администраций.