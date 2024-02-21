Рогов допустил, что Буданов сбежит в Лондон еще до контрнаступления ВСУ Рогов предположил, что Буданов сбежит в Лондон до контрнаступления ВСУ в 2025-м

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Кирилл Буданов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов может сбежать в Лондон еще до анонсированного им нового контрнаступления украинских войск в 2025 году, заявил РИА Новости председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. По его словам, высказывания Буданова являются элементами информационной войны. Он создает нереальный образ будущего для военных ВСУ.

Подобные заявления — элементы информационной войны. Буданов дает образ будущего для боевиков ВСУ, что в нынешних реалиях является абстрактным, далеким, нереальным и виртуальным. Кто спросит с него в 2025 году и вопрос, кто и где будет. Не сбежит ли сам Буданов к тому времени в Лондон? — подчеркнул Рогов.

Ранее научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун заявил, что Вооруженные силы Украины вряд ли пойдут в новое наступление после потери Авдеевки. По его словам, в украинской армии сложилась патовая ситуация. При этом российские войска способны уничтожить оставшиеся в Донбассе украинские подразделения.

Чжан Хун считает, что Вооруженные силы России начнут наносить интенсивные удары по военным объектам Украины. Это, по мнению эксперта, позволит истощить боевой потенциал противника.

Ранее Буданов признал, что ВСУ находятся в тяжелом положении. Он отметил, что украинские войска уступают по численности и вооружению армии России. По его словам, если солдаты ВСУ смогут вести «умную оборонительную битву», то начнут новое контрнаступление в 2025 году.

До этого глава военной разведки Украины сообщил, что украинская промышленность и западная военная помощь не успевают покрывать потребности ВСУ. При этом он добавил, что пока не считает обстоятельства критическими для украинской армии.